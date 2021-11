Bondscoach Gerben de Knegt kan de Nederlandse ploeg dit weekend niet bijstaan tijdens de EK veldrijden op de VAM-berg in Drenthe. De oud-renner is positief getest op het coronavirus en wordt vervangen door Jan van Veen en Geeske van Wijk.

De 45-jarige De Knegt voelde zich eerder in de week wat grieperig en besloot zowel een zelftest als een officiële test te doen. Beide uitslagen bleken positief, waardoor hij het kampioenschap moet laten schieten.

Zaterdag komen de vrouwen in actie op de EK en zondag is de wedstrijd voor de mannen. Bij de vrouwen doet onder anderen Denise Betsema een gooi naar de Europese titel, nadat Ceylin del Carmen Alvarado vorig jaar de snelste was.

Bij de mannen gaat Lars van der Haar voor goud. In 2015 pakte Van der Haar al eens EK-goud en in 2020 was er voor de Amersfoorter brons in Rosmalen. Mathieu van der Poel, die in 2017, 2018 en 2019 Europees kampioen werd, gaat zondag niet van start.