Novak Djokovic heeft zich vrijdag bij het Masters-toernooi in Parijs vlot geplaatst voor de halve finales. De nummer één van de wereld rekende overtuigend af met de Amerikaan Taylor Fritz.

De 34-jarige Djokovic zegevierde binnen vijf kwartier in twee sets: 6-4 en 6-3. De Serviër speelt in de halve eindstrijd tegen de Pool Hubert Hurkacz.

Hurkacz versloeg de Australiër James Duckworth in drie sets: 6-2, 6-7 (4) en 7-5. Daarmee verzekerde Hurkacz zich als achtste en laatste speler van deelname aan de ATP Finals, die op 14 november beginnen in Turijn.

Het is voor Djokovic zijn eerste toernooi sinds de verloren finale van de US Open op 12 september. Djokovic won het Masters-toernooi in Parijs vijf keer: in 2009, 2013, 2014, 2015 en 2019.

In de andere halve finale neemt de Rus Daniil Medvedev het op tegen de Duitser Alexander Zverev. De als tweede geplaatste titelhouder Medvedev versloeg kwalificatiespeler Hugo Gaston uit Frankrijk moeizaam in twee sets: 7-6 (7) en 6-4. De als vierde geplaatste Zverev schakelde de Noor Casper Ruud in twee sets uit: 7-5 en 6-4.