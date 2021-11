Kira Toussaint heeft vrijdag bij de EK kortebaanzwemmen haar Europese titel op de 50 meter rugslag geprolongeerd. De Nederlandse was een klasse apart in Kazan, waardoor ze voor de tweede keer goud won op de EK. Het brons was voor Maaike de Waard, terwijl Marrit Steenbergen derde werd op de 100 meter vrije slag.

De 27-jarige Toussaint keerde halverwege de 50 meter rugslag al als eerste en stond de leiding in de race niet meer af. Met haar winnende tijd van 25,79 was ze drie tienden van een seconde sneller dan de Franse nummer twee Analia Pigrée.

Toussaint werd donderdag ook al Europees kampioene op de 200 meter rugslag, waardoor ze nog altijd mag hopen op een hattrick in Kazan. Zaterdag staat de finale van de 100 meter rugslag op het programma. Daarvoor kwalificeerde ze zich vrijdagmiddag als snelste.

Twee jaar geleden werd Toussaint voor het eerst Europees kampioene op de 50 meter rugslag bij de EK kortebaan in Glasgow. Dat toernooi verliep bijzonder succesvol voor de Noord-Hollandse. Ze pakte ook de Europese titel op de 100 meter rugslag en won met de estafettezwemsters goud op de 4x50 meter vrije slag.

Het is alweer de vierde Nederlandse Europese titel bij de EK kortebaanzwemmen in Kazan. Naast de twee titels van Toussaint op de rugslag werd Luc Kroon verrassend Europees kampioen op de 400 meter vrije slag. Ook de Nederlandse mannenestafetteploeg won goud op de 4x50 meter vrije slag.

De Waard pakte op knappe wijze het brons op de 50 meter rugslag met een tijd van 26,11. Vier jaar geleden vervoerde ze ook al brons op de discipline bij de EK kortebaan. Eerder dit jaar herhaalde ze dat kunstje bij de EK langebaanzwemmen. Ook zij komt zaterdag uit in de finale van de 100 meter rugslag.

Marrit Steenbergen pakte brons op de 100 meter vrije slag bij de EK kortebaanzwemmen. Foto: Getty Images

Steenbergen pakt brons op 100 meter vrij

Een paar uur eerder had Steenbergen de eerste medaille van de dag gepakt door derde te worden op de 100 meter vrije slag. De 21-jarige Nederlandse kwam halverwege nog als zevende door, maar werkte zich door een machtige eindsprint op naar de derde plaats. De Friezin noteerde een tijd van 51,92 seconden, waarmee ze een seconde onder haar persoonlijke record bleef.

De Europese titel ging naar Sarah Sjöström. De zevenvoudig wereldkampioene en eeuwige rivaal van Ranomi Kromowidjojo op de 100 meter vrije slag in het langebaanzwemmen was een klasse apart in Kazan en noteerde 51,26. Het zilver was voor de Poolse Katarzyna Wasick (51,58).

Steenbergen was voor haar bronzen medaille al in het bezit van tien plakken op een EK of wereldkampioenschap. Negen van die tien medailles haalde ze als zwemster van de estafetteploeg. Op de EK kortebaan van 2015 in Netanya pakte ze brons op de wisselslag.

Bij de mannen wisten Stan Pijnenburg en Kroon de finale van de 200 meter vrije slag te bereiken. Kroon, die woensdag de Europese titel veroverde op de 400 meter vrije slag, maakte indruk door zijn heat in de halve finale te winnen met een tijd van 1.43,33. Pijnenburg ging op basis van tijd (1.43,74) door.

Arno Kamminga maakte indruk in de halve finales van 200 meter schoolslag. De Katwijker ging als snelste zwemmer naar de finale van het onderdeel, die eveneens zaterdag op het programma staat.