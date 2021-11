Marrit Steenbergen heeft vrijdag bij de EK kortebaan in het Russische Kazan een bronzen medaille veroverd op de 100 meter vrije slag.

De 21-jarige Steenbergen kwam halverwege nog als zevende door, maar werkte zich door een machtige eindsprint op naar de derde plaats. De Friezin noteerde een tijd van 51,92 seconden, waarmee ze een seconde onder haar persoonlijke record bleef.

De Europese titel ging naar Sarah Sjöström. De zevenvoudig wereldkampioene en eeuwige rivaal van Ranomi Kromowidjojo op de 100 meter vrije slag in het langebaanzwemmen was een klasse apart in Kazan en noteerde 51,26. Het zilver was voor de Poolse Katarzyna Wasick (51,58).

Steenbergen was voor haar bronzen medaille al in het bezit van tien plakken op een EK of wereldkampioenschap. Negen van die tien medailles haalde ze als zwemster van de estafetteploeg. Op de EK kortebaan van 2015 in Netanya pakte ze brons op de wisselslag.

Maaike de Waard en Kira Toussaint plaatsen zich eenvoudig voor de finale van de 100 meter rugslag. De Waard en Toussaint wonnen allebei hun serie in de halve finale. De Waard noteerde 56,51 seconden, terwijl Toussaint met 56,04 nog een stuk sneller was dan haar landgenote. De finale van de 100 meter rugslag is zaterdag. Tessa Giele komt zaterdag ook in de finale van de 100 meter vlinderslag uit. Zij haalde op basis van tijd de eindstrijd.

Bij de mannen wisten Stan Pijnenburg en Luc Kroon de finale van de 200 meter vrije slag te bereiken. Kroon, die woensdag de Europese titel veroverde op de 400 meter vrije slag, maakte indruk door zijn heat in de halve finale te winnen met een tijd van 1.43,33. Pijnenburg ging op basis van tijd (1.43,74) door.