Abdi Nageeye hoopt zondag de eerste Nederlandse winnaar van de New York City Marathon te worden. De 32-jarige atleet komt voor het eerst in actie op een marathon na zijn zilveren medaille op de Olympische Spelen.

Nageeye bindt zondag de strijd aan met onder anderen de Ethiopische hardloopgrootheid Kenenisa Bekele. "Hij is een legende, net als Eliud Kipchoge, en verdient het grootste respect", zegt de Nederlander.

"Maar ik denk niet dat ik voor hem onderdoe. Ik heb olympisch zilver gewonnen en ben een andere atleet dan ik was voor Tokio. Ik ga voor de winst en weet dat het realistisch is. Ik kan New York winnen."

De in Somalië geboren Nageeye liep in augustus in de hitte van Sapporo verrassend naar het zilver. De Nederlands recordhouder met 2.06,17 moest alleen Kipchoge, de vermaarde Keniaan die als eerste en vooralsnog enige mens een marathon binnen de twee uur liep, voor zich dulden.

Nageeye wilde aanvankelijk in Amsterdam lopen

Nageeye wist alle andere Afrikaanse toplopers achter zich te laten op de Spelen. Dankzij zijn sensationele medaille wilde de organisatie van de beroemdste marathon ter wereld hem graag aan de start hebben in New York.

"Ik was van plan de marathon van Amsterdam te lopen, maar ik vond tien weken na de olympische marathon te kort", vertelt Nageeye. "Als winnaar van olympisch zilver vind ik dat ik niet op 70 procent kan meedoen, maar in mijn beste vorm moet zijn."

"New York kwam qua timing beter uit, die extra drie weken heb ik kunnen benutten voor lange duurlopen en baantrainingen. Ik heb altijd New York willen lopen, het is een zware en tactische race, een echte klassieker. Bovendien is het de vijftigste editie, een mijlpaal. Ik vind het mooi daarbij te zijn."

Nageeye vindt Central Park 'gewoon lelijk'

Nageeye is al een paar dagen in New York, maar nog niet erg onder de indruk van de metropool. "Central Park is gewoon lelijk. Te veel asfalt en veel te druk met fietsers. Ik hou van rust en de natuur, heb niks met al dat getoeter."

"Ik heb wel het parcours heel grondig bestudeerd. Dat doe ik anders nooit, maar dat komt doordat dit zo'n bijzondere marathon is. De winnaars van de afgelopen jaren plaatsten steeds op andere plekken hun versnelling."

Nageeye trok heel bewust zijn eigen plan en trainde in het Keniaanse Iten niet in een groep, maar alleen. Op afstand kreeg hij instructies van zijn nieuwe Britse coach Gary Lough.

"Ik dacht dat het moeilijk zou zijn om alleen te trainen, maar ik heb inmiddels zoveel ervaring, het is eigenlijk beter gegaan dan ik voor mogelijk hield. Zelfs de geboorte van mijn zoon een maand geleden heeft de voorbereiding niet verstoord. Ik ben een paar keer op en neer gereisd van Iten naar Addis Abeba en dat ging prima."

De marathon van New York begint zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd).