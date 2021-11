Paratriatleet Jetze Plat is in Abu Dhabi voor de zesde keer wereldkampioen geworden. Geert Schipper eindigde woensdag als tweede.

Plat had 56.15 minuten nodig voor de triathlon en bleef Schipper (57.33) ruim voor. Het brons in de klasse PTWC ging naar de Oostenrijker Florian Brungraber (57.44).

De dertigjarige Plat werd in 2015 voor het eerst wereldkampioen en is sindsdien ongeslagen op de WK triathlon. Afgelopen zomer werd hij paralympisch kampioen in Tokio, net als in 2016 in Rio de Janeiro.

In de categorie PTS3 was er brons voor Nico van der Burgt. Hij voltooide de triathlon in 1:09.50 en gaf daarmee bijna twee minuten toe op de Russische winnaar Victor Chebotarev.