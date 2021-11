Australië heeft zijn eerste cricketinterland ooit uitgesteld. De wedstrijd tegen Afghanistan gaat niet door om een statement te maken tegen het regime van de Taliban, die vrouwen verbieden aan sport te doen.

De testwedstrijd zou deze maand plaatsvinden in Hobart. De Australische cricketbond zei in een verklaring sport voor vrouwen en mannen in Afghanistan en de rest van de wereld te willen bevorderen.

"Gezien de huidige onzekerheid vonden we het nodig om de testwedstrijd uit te stellen tot een later tijdstip wanneer de situatie duidelijker is", schrijft de cricketbond.

Diverse Australische cricketers hadden al laten weten dat ze niet wilden spelen als Afghanistan zijn verbod op het spelen van cricket door vrouwen zou handhaven.

Er dreigt ook een internationale ban voor Afghanistan als het land op het komende WK in Nieuw-Zeeland geen vrouwenteam laat meedoen.

De Taliban namen in augustus na twintig jaar de macht weer over in Afghanistan. Toen de terreurorganisatie tussen 1996 en 2001 aan de macht was, kregen vrouwen ook met allerlei beperkingen te maken. Ze mochten niet naar school, niet werken en niet sporten.