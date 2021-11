Casper Ruud heeft zich donderdag verzekerd van deelname aan de ATP Finals. De 22-jarige tennisser is daarmee de eerste Noorse tennisser die mee mag doen aan het eindejaarstoernooi.

De nummer acht van de wereld won in de achtste finales van het Masters-toernooi van Parijs met 6-2 en 6-1 van Marcos Giron en sleepte zo voldoende punten in de wacht. Ruud won dit seizoen vijf toernooien. Dat deed alleen de Duitser Alexander Zverev hem na.

Door de plaatsing van Ruud zijn zeven van de acht tickets voor de ATP Finals vergeven. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Zverev, Andrey Rublev en Matteo Berrettini hebben hun ticket al op zak.

De strijd om het laatste toegangsbewijs ligt nog open. De Pool Hubert Hurkacz heeft momenteel de beste papieren.

De ATP Finals worden van 14 tot en met 21 november in Turijn gespeeld. De afgelopen jaren was de O2 Arena in Londen het decor.

Daniil Medvedev plaatste zich met de nodige moeite voor de kwartfinales in Parijs. Foto: Getty Images

Medvedev blijft in de race voor eerste plaats op ranglijst

Het toernooi met de beste acht tennissers van de wereld werd vorig jaar gewonnen door Medvedev. De Rus is ook nog in de race om het seizoen af te sluiten als nummer één van de wereld. Dan moet hij wel Djokovic nog zien te passeren.

Beide tennissers plaatsten zich donderdag voor de kwartfinales in Parijs. Medvedev verloor tegen de Amerikaan Sebastian Korda weliswaar de eerste set, maar kwam daarna sterk terug: 4-6, 6-1, 6-3.

Djokovic kreeg een walk-over van Gaël Monfils, die zich terugtrok met een blessure. De Serviër stuit in de volgende ronde op de Amerikaan Taylor Fritz. Medvedev neemt het op tegen Carlos Alcaraz of Hugo Gaston.