Paardrijden verdwijnt na ruim een eeuw als onderdeel bij de olympische sport moderne vijfkamp. De internationale bond UIPM voert de verandering door na een rel over de mishandeling van een paard bij de Spelen van Tokio afgelopen zomer.

De UIPM meldt donderdag in een verklaring dat de bond de komende tijd op zoek gaat naar een vervangend onderdeel, naast schermen, zwemmen, hardlopen en pistoolschieten.

De verandering zal ingaan vóór de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bij de Spelen van 2024 in Parijs is paardrijden nog wel een van de vijf onderdelen.

Er was al langer kritiek op het paardrijden bij de moderne vijfkamp. Atleten krijgen namelijk per loting een (voor hen onbekend) paard toegewezen, wat regelmatig tot vervelende incidenten leidde.

In Tokio zorgde de Duitse teamcoach Kim Raisner voor grote opschudding. Ze ging door het lint toen ze zag dat haar ruiter Annika Schleu de leiding in het klassement verspeelde vanwege een weigerend paard. Ze spoorde Schleu aan om het dier hard met de zweep te slaan. Toen dat niet hielp, deelde ze zelf een tik uit met haar vuist.

Annika Schleu was in tranen na de zoveelste weigering van het paard om over de hindernis te springen. Foto: ANP

'Dit zal een verrassing en een schok zijn'

Het incident zorgde ervoor dat de discussie over het schrappen van het paardrijden bij de moderne vijfkamp weer oplaaide. Het bestuur van UIPM heeft nu unaniem besloten om het onderdeel te vervangen. "De positie van de moderne vijfkamp binnen de olympische beweging wordt hierdoor versterkt", aldus de bond.

In een open brief aan moderne vijfkampers schrijft het UIPM-bestuur dat het besluit "als een verrassing en een schok" zal komen. "Maar we moeten flexibel blijven. Onze sport is zeker van een plek op de Spelen van 2024, maar 2028 is een ander verhaal."

De moderne vijfkamp werd begin vorige eeuw bedacht door Pierre de Coubertin, de stichter van de moderne Olympische Spelen. De sport stond in 1912 in Stockholm voor het eerst op het olympische programma. Sindsdien zijn de vijf onderdelen altijd schermen, zwemmen, hardlopen, pistoolschieten en paardrijden geweest.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om te bekijken hoe Kim Raisner een paard sloeg in Tokio.