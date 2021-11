Kira Toussaint is donderdag op de EK kortebaan in Kazan Europees kampioene geworden op de 200 meter rugslag. De 27-jarige zwemster kwam in Rusland tot een tijd van 2.01,26 en verbeterde daarmee het Nederlands record.

Achter Toussaint eindigde de Italiaanse Margherita Panziera in 2.02,05 als tweede. Het brons was voor Lena Grabowski uit Oostenrijk (2.04,74).

Toussaint, die woensdag met afstand de snelste was in de halve finales en gold als topfavoriete, neemt het nationale record over van Sharon van Rouwendaal. Die kwam tien jaar geleden in Atlanta tot een tijd van 2.02,47.

Eerder dit EK pakte Toussaint al zilver met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x50 meter vrije slag. Individueel zwemt ze deze week ook nog de 50 en 100 meter rugslag en de 50 meter vrije slag.

Het is de derde gouden medaille voor Nederland op de EK kortebaan. Dinsdag op de openingsdag zegevierden de estafettemannen op de 4x50 meter vrije slag en was Luc Kroon verrassend de beste op de 400 meter vrij.

Geen medaille voor De Boer en Puts

Thom de Boer en Jesse Puts slaagden vielen op de 50 meter vrije slag naast het podium. Ze eindigden in de finale respectievelijk als vijfde en zesde.

De overwinning ging naar Szebasztian Szabo uit Hongarije, die met 20,72 de concurrentie te snel af was. De Italiaan Lorenzo Zazzeri werd op 0,12 tweede.

De Pool Pawel Juraszek en Vladimir Morozov uit Rusland zaten daar 0,11 achter en kwamen beiden tot 20,95. De Boer was twee honderdsten van een seconde verwijderd van het brons, Puts vier honderdsten.

Marrit Steenbergen plaatste zich overtuigend voor de finale van de 100 meter vrije slag, het koningsnummer van het EK. Ze was in 52,22 de snelste in haar serie. De Zweedse favoriete Sarah Sjöström tikte in de andere heat één honderdste van een seconde eerder aan.