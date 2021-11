Binnensportverenigingen achten het ondoenlijk om vanaf zaterdag iedereen bij de ingang te controleren op een coronatoegangsbewijs. Het demissionaire kabinet kondigde dinsdag aan dat de coronapas verplicht wordt voor volwassenen in de amateursport.

Het demissionaire kabinet wilde het coronatoegangsbewijs aanvankelijk voor de gehele amateursport verplicht stellen, maar besloot woensdagavond vanwege kritiek van de Tweede Kamer de buitensporten te ontlasten.

Voor de zaalsporten gelden de aangescherpte regels wel. Wie wil komen trainen of een wedstrijd wil bezoeken, moet een coronatoegangsbewijs laten zien. Veel besturen van binnensportclubs voeren inmiddels koortsachtig overleg over hoe ze dat voor zaterdag voor elkaar gaan krijgen.

"Het gaat heel moeilijk worden en dan heb ik het niet alleen over de extra mankracht die we moeten zoeken om de controles bij de toegang uit te voeren", zegt voorzitter Maarten Bokhoven van volleybalvereniging Huizen.

"Het is al een uitdaging op zich om trainers en begeleiders te vinden voor al je teams, laat staan vrijwilligers die bij de deur gaan staan. Veel zorgelijker vind ik het gevaar voor ontwrichting van de teams. Er zijn leden van wie ik weet dat ze niet gevaccineerd zijn. Dat is hun eigen keuze en ik vind daar niks van, maar zij mogen niet naar binnen. Dus veel teams komen straks spelers tekort."

Bokhoven is ook bang voor de gevolgen op lange termijn. "We zijn al leden kwijtgeraakt en mijn vrees is dat wanneer dit beleid lang aanhoudt, meer mensen de sport de rug toekeren. Dat lijkt me geen positief vooruitzicht in de wetenschap dat sporten en bewegen juist zo gezond is."

'De WhatsApp-groepen zijn ontploft'

Algemeen manager Joost Ooms van handbalvereniging Volendam noemt de verplichting van de coronapas bij binnensporten een "logistiek drama". Volgens hem gaat het beleid volledig voorbij aan de grote gevolgen die dit voor de zaalsport kan hebben.

"Ik moet aan vrijwilligers vragen of ze andere vrijwilligers, misschien wel familieleden, willen wegsturen als ze geen QR-code hebben. Dat zijn mensen die er niet in getraind zijn en we brengen die mensen in een onveilige situatie. Bij onze club lopen de emoties en discussies al hoog op; de WhatsApp-groepen zijn ontploft."

Secretaris Dick van der Horst van de Amsterdamse basketbalclub Apollo noemt de controles op de QR-code een "onmogelijke opgave en niet te doen" voor zijn club. "We trainen elke avond in de Apollohal, op doordeweekse dagen van 17.00 tot 21.30 uur en in de weekenden van 10.00 tot 21.30 uur. Ik zou niet weten hoe we die controles aan de deur moeten regelen", aldus Van der Horst.

"Van de trainers kun je dat niet verlangen en wij kunnen ook niet even een blik vrijwilligers opentrekken die we al die uren bij de deur neerzetten. Dat is niet te doen. Ik denk dat we de verantwoordelijkheid maar bij de leden zelf neerleggen en een briefje bij de toegangsdeur ophangen met de mededeling: QR-code verplicht."