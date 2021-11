Michael van Gerwen heeft woensdag zijn tweede toernooizege van het jaar geboekt. De 32-jarige Brabander was de beste op Players Championship 29. Twee maanden geleden pakte Van Gerwen bij de Nordic Darts Masters zijn eerste eindzege van het seizoen.

Van Gerwen, de huidig nummer drie van de wereld, was in de finale met 8-5 te sterk voor Nathan Aspinall. 'Mighty Mike', die een keurig gemiddelde van 102,30 liet noteren, kwam nog wel op een 1-3-achterstand maar slaagde er vervolgens in om de partij te kantelen en naar zich toe te trekken.

Woensdag werd Van Gerwen nog kansloos uitgeschakeld in de kwartfinales van Players Championship 28, toen hij met 2-6 verloor van Dave Chisnall. Zondag stelde hij ook al enigszins teleur door te stranden in de halve finales van de World Series of Darts in Amsterdam.

De winst in Players Championship 29 is een mooie opsteker voor Van Gerwen, die bezig is aan een moeizaam seizoen. Tot woensdag wist hij dit jaar alleen de Nordic Darts Masters in Kopenhagen op zijn naam te schrijven.

Van Barneveld haalt laatste 32, Klaasen strandt in kwartfinales

Raymond van Barneveld haalde woensdag de laatste 32, waarin hij werd uitgeschakeld door Jason Heaver, de nummer 103 van de wereld: 6-4. De 54-jarige Van Barneveld, die al zeker is van deelname aan het WK later dit jaar, rekende eerder wel af met Brett Claydon (6-1) en Luke Woodhouse (6-2).

Jelle Klaasen bereikte de kwartfinales. Daarin was Damon Heta met 6-0 veel te sterk. Eerder won 'The Cobra' wel van Michael Smith (6-2), Ross Smith (6-5), Ron Meulenkamp (6-5) en Bradley Brooks (6-5).

Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert strandden in de tweede ronde. Van Duijvenbode verloor met 6-5 van Florian Hempel en Noppert ging met 6-4 onderuit tegen Andy Boulton.