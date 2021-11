Minder dan vier maanden voor de start van de Olympische Winterspelen maakten skeletonster Kimberley Bos en monobobster Karlien Sleper als eerste (potentiële) Nederlandse olympiërs kennis met het strikte coronaregime in Peking. Een verhaal over Chinezen in maanpakken, busvervoer onder politiebegeleiding en een eenzaam bestaan op de hotelkamer. "Het hele regime was ik beu."

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Het was ergens in de laatste week van haar trainingsstage in Peking toen Sleper zich hardop afvroeg of ze nog wel naar Olympische Winterspelen wilde gaan. "Jeetje, waarom zou dat leuk zijn? Ik heb het beeld van de Olympische Spelen dat je er met plezier naartoe gaat en ervan moet genieten. Dat brengt ook resultaten met zich mee. Maar dat plezier had ik niet."

Als eerste (potentiële, want ze moeten zich nog kwalificeren) Nederlandse olympiërs reisden Sleper en Bos vorige maand naar Peking voor een testevenement op de olympische bobsleebaan. En dus werden zij drie weken lang onderworpen aan het coronaregime dat ook in februari tijdens de Winterspelen gaat gelden: van een verplicht verblijf in het hotel tot het dagelijks testen op het coronavirus en het verplicht dragen van een mondkapje.

"Het is zeker streng", aldus skeletonster Bos tegen NU.nl. "Elke dag testen en met handschoenen aan je eten ophalen: dat zijn dingen die je niet zo snel meemaakt. Maar na drie weken was ik er wel aan gewend en deed ik het automatisch."

Sleper, die zich hoopt te plaatsen op de monobob, een nieuwe discipline op de Winterspelen: "Ik had wel verwacht dat het streng zou zijn, maar zó streng… In de eerste dagen keek ik mijn ogen uit dat mensen in een astronautenpak zaten en zoveel met desinfectiesproeiers bezig waren. In de laatste weken was ik keihard aan het lachen. Het is bizar overdreven allemaal."

Chinezen desinfecteren de buitenkant van de bus voor vertrek naar het hotel. Chinezen desinfecteren de buitenkant van de bus voor vertrek naar het hotel. Foto: Kimberley Bos

Onder politiebegeleiding naar hotel

Al bij het vertrek vanuit Frankfurt kregen Sleper en Bos door dat ze in een andere coronawereld zouden stappen. Ze hadden Nederland verlaten toen bijna alle coronamaatregelen waren afgeschaft, maar in hun terminal op het vliegveld van Frankfurt, van waaruit alle bobsleeërs en skeletonsters op een chartervlucht naar Peking stapten, gold al het Chinese regime.

"Het vliegtuigpersoneel liep in witte overalls met mondkapje en bril op. Je kon niet zien hoe de stewardess eruit zag", aldus Bos. "We kregen ook een doekje om onze handen mee schoon te maken en we werden uitvoerig bestudeerd bij alles wat we deden." Gedurende de vlucht werd de lichaamstemperatuur van de sporters continu gemonitord.

Bij aankomst in Peking ondervonden Sleper en Bos dat ze als sporters een speciale status hadden, al had dat meer te maken met de angst dat ze zich zouden mengen met de Chinese bevolking. Bos: "We gingen in een colonne van acht bussen onder politiebegeleiding naar het hotel. Dat was indrukwekkend. De hele snelweg was afgezet: we konden in één keer door. De bus heeft niet één keer stilgestaan. Dan wisten ze zeker dat niemand onderweg uitstapte."

Sleper: "Aan weerszijden van de bus stonden mensen de buitenkant te desinfecteren voordat we vertrokken. Dat gebeurde ook toen we uitstapten. Ik heb de eerste dagen mijn ogen uitgekeken. Zeker omdat we in een bubbel zaten en elke dag getest werden, wist je dat corona er niet is. Maar alsnog waren er zulke harde maatregelen."

Kimberley Bos aan een eettafel met tussenschotten in het hotel. Kimberley Bos aan een eettafel met tussenschotten in het hotel. Foto: Kimberley Bos

Met de bus langs de Chinese Muur

Sleper en Bos moesten niet alleen dagelijks een coronatest ondergaan en overal een mondkapje dragen, ze zaten ook opgesloten in hun hotel. Alleen voor trainingen en wedstrijden op de olympische bobsleebaan in het skigebied Yanqing mochten ze een stap buiten hun verblijf zetten.

Bos mocht op haar vrije dag één keer uit het hotel, voor een bezoek aan de Chinese Muur. "Maar we mochten niet uit de bus. We hebben dus door de ruiten moeten kijken. Dat was heel leuk. Maar de Chinezen waren een beetje bang voor ons."

"Zodra je een stap in hun richting zet, doen ze automatisch een stap achteruit. Ze hebben duidelijke instructies gekregen dat ze op 2 meter afstand moeten blijven. Dat is dan al gauw 3 meter. Maar ze willen best een praatje met je maken. Je wordt niet als een indringer gezien, maar ze houden wel afstand."

Karlien Sleper had het zwaar gedurende de drie weken in Peking. Karlien Sleper had het zwaar gedurende de drie weken in Peking. Foto: Karlien Sleper

'Wilde alleen maar naar huis'

Hoewel Bos slechts spreekt van "drie zware weken", had Sleper het een stuk moeilijker. De monobobster reisde alleen naar Peking omdat ze geen geld had voor een begeleider. Daardoor moest ze zelf slepen met haar slee van 170 kilogram. De Chinezen mochten haar niet helpen, vanwege de coronamaatregelen.

"In de derde week wilde ik alleen maar naar huis. Het hele strikte regime en ook het eten was ik beu. Ik heb drie weken op rijst geleefd, omdat ik een gluten- en lactose-intolerantie heb en de Chinezen dat niet kenden. Of ik heimwee kreeg? Zo kan je het wel stellen. Ik wilde weer naar Europa."

Inmiddels is Sleper over het gevoel heen. Ze ziet er niet tegenop om in februari terug te keren naar Peking. "Ik ben heel blij dat ik dit heb mogen meemaken, zodat ik weet wat mij te wachten staat. Als de Chinezen het op manier A willen, gaat het op manier A gebeuren. Ik kan daar niks aan veranderen."