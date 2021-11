Op basis van meerdere beschuldigingen loopt er een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van Rana Reider, zo meldt de Britse krant The Guardian woensdag. De Amerikaanse atletiekcoach had enkele jaren geleden Dafne Schippers onder zijn hoede.

De 51-jarige Reider is een vooraanstaand trainer in de atletiekwereld. Hij coacht momenteel onder anderen Andre De Grasse (olympisch kampioen op de 200 meter) en Christian Taylor (wereldkampioen hinkstapspringen).

Schippers trainde tot het najaar van 2018 onder Reiner. De Amerikaan keerde wegens zijn gezinssituatie terug naar de Verenigde Staten en beëindigde zijn dienstverband met de Nederlandse Atletiekunie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het US Centre of SafeSport. Het is niet bekend welke atleten de beschuldigingen hebben gedaan.

Reider zegt niet op de hoogte te zijn van onderzoek

De Britse atletiekbond heeft de atleten Adam Gemili en Daryll Neita gevraagd hun samenwerking met Reider op te schorten zolang het onderzoek loopt.

In The Guardian meldt Reider niet op de hoogte te zijn van het onderzoek van SafeSport. Hij verwijst de krant door naar zijn advocaat Ryan Stephens.

"De beschuldigingen zijn onzorgvuldig en niet bewezen", zegt Stephens. "Rana heeft geen bericht ontvangen over de beschuldigen van SafeSport. Deze aanval berokkent zijn reputatie veel schade en zou goed moeten worden onderzocht, maar dat is helaas niet gebeurd."