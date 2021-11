Amateursporters boven de achttien jaar kunnen vanaf zaterdag alleen bij het tonen van het coronatoegangsbewijs trainen of een wedstrijd spelen. Dat heeft het demissionaire kabinet dinsdag besloten om het stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames een halt toe te roepen.

De plicht geldt ook voor toeschouwers, in binnen- en buitenlocaties. Voor jeugdwedstrijden tot achttien jaar geldt een uitzondering, voor zowel spelers als toeschouwers. Het demissionaire kabinet heeft niet gezegd voor hoelang de plicht geldt.

Tot op heden werd alleen in kantines van sportclubs gecontroleerd of iemand gevaccineerd, getest of onlangs hersteld van een coronabesmetting is. Het stond de verenigingen vrij om al dan niet het coronatoegangsbewijs te vragen bij wedstrijden.

Over het vragen van een toegangspas voor de sportclub is lang gesproken en getwijfeld in het kabinet, zei Rutte. "Maar we zien een serieuze oploop in het aantal besmettingen en je moet voorkomen dat we hele delen van de economie op slot moeten zetten. We willen daarom het coronatoegangsbewijs verbreden. Bovendien zullen ouders in de winter heus niet alleen maar langs de zijlijn staan, maar gaan ze ook sneller het clubhuis in."

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) sprak tegen dat het vragen om de coronapas voor toegang tot de sportschool het sporten ontmoedigt. Het kabinet wil juist dat mensen meer bewegen en gezond leven. Met het vragen van het toegangsbewijs "houd je sporten juist toegankelijk", zei De Jonge. Als de besmettingen flink oplopen, zou het zelfs zo erg kunnen worden dat de sportscholen weer hun deuren moeten sluiten.

In het betaald voetbal moesten voetballers, toeschouwers en werknemers al verplicht hun QR-code uit de CoronaCheck-app laten zien bij de ingang van het stadion. Deze plicht blijft ook nog altijd geldig. Mede dankzij de coronapas mogen de voetbalstadions sinds halverwege september volledig gevuld zijn.

NOC*NSF schrikt van nieuwe maatregelen

Sportkoepel NOC*NSF reageert zeer bezorgd op de nieuwe maatregelen van het demissionaire kabinet. "We hebben grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en ook het nut van mogelijke maatregelen die de toegang tot sporten gaan beperken", zegt een woordvoerder.

"Voor ongeveer tien miljoen mensen geldt dat ze wekelijks sporten, van wie bijna de helft op een sportclub. Daarmee houden zij hun weerstand en gezondheid op peil. Actief sporten geeft geen of een zeer beperkt risico op verspreiding van het virus en zou aangemoedigd in plaats van beperkt moeten worden."