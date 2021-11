Luc Kroon heeft dinsdag op de openingsdag van de EK kortebaan in Kazan verrassend de titel veroverd op de 400 meter vrije slag. Op de 4x50 meter vrije slag-estafette was er goud voor de Nederlandse mannen en zilver voor de Nederlandse vrouwen.

Kroon, die zich dinsdagochtend met de tweede tijd had geplaatst voor de finale, zwom een goed opgebouwde 400 vrij in het Russische 25 meterbad. Halverwege kwam hij als vierde door, om vervolgens in de laatste 200 meter toe te slaan.

De Nederlander tikte aan in een nieuw Nederlands record: 3.38,33. De Italianen Matteo Ciampi (3.38,58) en Marco De Tullio (3.38,80) zwommen naar zilver en brons. Maarten Brzoskowski, de tweede Nederlander in de eindstrijd, eindigde als zesde in 3.41,66.

Kroon was sinds vorige maand al de Nederlands recordhouder op de 400 vrij. Begin oktober klokte hij 3.39,69 bij de wereldbeker in Boedapest. Dinsdag was de lange zwemmer nog eens ruim een seconde sneller.

Kroon debuteerde in mei bij de EK langebaan in Boedapest op een groot toernooi. Hij werd in de Hongaarse hoofdstad uitgeschakeld in de series van de 400 vrij en pakte dinsdag zijn eerste medaille op een EK of WK. "Mooi, zo'n titel", zei hij. "Ik ben rustig aan de race begonnen, heb me niet laten opjagen door die andere gasten. Op het laatst heb ik alles eruit gegooid."

Niet alle toppers doen drie maanden na de Olympische Spelen van Tokio mee aan de EK kortebaan. De drie medaillewinnaars op de 400 vrij bij de EK van 2019 in Glasgow (Danas Rapsys, Tom Dean en Gabriele Detti) waren niet van de partij in Kazan.

Kim Busch (links) praat met Sarah Sjöström na hun halve finale op de 50 vrij. Kim Busch (links) praat met Sarah Sjöström na hun halve finale op de 50 vrij. Foto: AP

Busch en De Waard naar finale 50 vrij

Bij het laatste onderdeel van de eerste avondsessie kon Nederland een tweede titel vieren. Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer rekenden in een spannende race van de 4x50 meter vrije slag-estafette af met Italië: 1.22,89 om 1.22,92. Rusland werd derde in 1.23,35.

Slotzwemmer De Boer, die bij de Spelen van Tokio achtste werd in de finale van de 50 vrij, maakte in het laatste baantje een achterstand van een kleine twee tienden op Italië goed met een knappe splittijd van 20,46 seconden. De Nederlandse ploeg haalde meer dan een seconde af van het nationale record.

Kim Busch, Maaike de Waard, Kira Toussaint en Valerie van Roon zwommen naar zilver in de finale van de 4x50 vrij. Met een tijd van 1.35,47 waren de Nederlandse vrouwen een halve seconde langzamer dan Rusland (1.34,92). Het brons ging naar Polen (1.35,94).

Twee jaar geleden deelde Nederland de Europese titel op dit onderdeel met Frankrijk. Toen bestond het team uit Toussaint, De Roon, Tamara van Vliet en Femke Heemskerk.

Busch en De Waard plaatsten zich eerder op de de avond met de hakken over de sloot voor de individuele finale van de 50 vrij. De Nederlandse vrouwen zetten respectievelijk de zevende en de achtste tijd neer in de halve finales. De top acht kwalificeerde zich voor de eindstrijd van woensdagavond.