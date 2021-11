Marc Márquez moet de Grand Prix van de Algarve van komend weekend noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De zesvoudig MotoGP-kampioen heeft tijdens een training een hersenschudding opgelopen, zo heeft zijn team Honda dinsdag bekendgemaakt.

De 28-jarige Márquez kwam afgelopen zaterdag tijdens een off-roadtraining ten val en liep daarbij een lichte hersenschudding op. Na een paar dagen rust verbeterde de situatie van de Spanjaard niet. Uit voorzorg houden de artsen hem komend weekend aan de kant.

Márquez kende sowieso al een seizoen vol malheur. De rijder van Honda miste de eerste twee races in Qatar vanwege een gecompliceerde armbreuk die hij vorig jaar in de eerste Grand Prix opliep. Hij onderging destijds een operatie, maar forceerde de plaat die in zijn arm was gezet bij het openen van een raam. Hij was een jaar uitgeschakeld.

Bij de GP van Duitsland, de achtste race van het seizoen, boekte Márquez zijn eerste zege van het jaar. De laatste twee races tot dusver (in de Verenigde Staten en Emilia-Romagna) waren ook een prooi voor de wereldkampioen van 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019.

De wereldtitel is dit seizoen al vergeven aan Fabio Quartararo, die met 267 punten niet meer in te halen is door nummer twee Francesco Bagnaia. Márquez bezet momenteel de zesde plaats in het WK-klassement met 142 punten.