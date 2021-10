Jeffrey Herlings is zondag bij de Grand Prix van Garda de leiding in de WK-stand kwijtgeraakt. De enkelvoudig wereldkampioen ging in de tweede manche in Italië tweemaal onderuit.

De Fransman Romain Febvre van Kawasaki nam de leiding over van KTM-coureur Herlings, die naar de derde plek zakte. Titelverdediger Tim Gajser van Honda staat tweede. De onderlinge verschillen zijn met twee GP's te gaan minimaal.

In de eerste manche in Italië eindigde Herlings nog als derde. Febvre nam dankzij een tweede plek de leiding in de WK-stand toen al over. De Zwitser Jeremy Seewer schreef de eerste manche op zijn naam, de Sloveen Gajser eindigde als vierde.

In de tweede manche lag Herlings in de beginfase op de tweede plek achter Gajser, tot hij ten val kwam en terugzakte naar de zesde plek. Daarna werkte de 27-jarige Brabander zich langzaam maar zeker weer een weg naar voren.

De crosser ging vervolgens opnieuw onderuit, ditmaal een stuk zwaarder. Herlings viel terug naar de tiende plek, maar knokte zich terug naar de vierde plaats. De zege ging naar Gajser, voor Seewer en Febvre.

Er staan nu nog twee GP's op het programma en die zijn op 7 en 10 november. Beide crosses worden in het Italiaanse Mantua verreden. Herlings werd in 2018 wereldkampioen. In de twee seizoenen daarna kon hij zich door blessureleed niet mengen in de strijd op de titel.