De Nederlandse korfballers hebben zaterdag de Europese titel geprolongeerd. In Antwerpen werden de Belgen met 21-17 verslagen.

Celeste Split, Fleur Hoek en Harjan Visscher waren alle drie goed voor vier punten. Daan Preuringer en Laurens Leeuwenhoek namen in de goedgevulde en sfeervolle Lotto Arena ieder drie punten voor hun rekening. Voor België scoorde Julie Caluwé zes keer.

België nam in eigen huis direct een 3-1-voorsprong, maar een paar minuten later was die al verdwenen en stond het 4-3 voor Oranje. Vanaf 5-5 sloeg Nederland een gaatje. Het werd 9-5 en in het restant wisten de Belgen, ondanks verwoede pogingen en de aanmoedigingen van de Belgische fans, niet meer in de buurt te komen.

Drie jaar geleden troffen Nederland en België elkaar al bij de laatste vier. Toen was het verschil groter en werd het 22-9. In de finale was Oranje toen met 21-8 te sterk voor Duitsland. Vrijdag was Nederland met liefst 38-8 te sterk voor de Duitsers, de Belgen versloegen bij de laatste vier Engeland met 24-12.

Oranje kwam op het EK in vijf duels tot 158 punten en kreeg 48 punten tegen. Nederland veroverde op alle acht EK's de titel. Het toernooi staat sinds 1998 op de kalender.