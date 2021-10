Niels Zonneveld heeft zaterdag in Amsterdam opnieuw voor een stunt gezorgd. De Nederlander versloeg in de tweede ronde van de World Series of Darts Finals Gary Anderson (6-4). Vrijdag rekende Zonneveld ook al af met Dave Chisnall.

De 23-jarige Zonneveld, die een gemiddeld van 96,97 liet noteren, brak Anderson bij een stand van 2-1, maar werd daarna direct teruggebroken. Bij 4-4 plaatste Zonneveld opnieuw een break waarna hij de partij naar zich toe trok.

In de kwartfinales neemt Zonneveld het op tegen de winnaar van de partij tussen Fallon Sherrock en Krzysztof Ratajski. Die wedstrijd staat later op zaterdag op het programma.

Vincent van der Voort werd in de tweede ronde kansloos uitgeschakeld. De nummer dertig van de PDC Order of Merit ging met 6-1 onderuit tegen Jonny Clayton. Vrijdag was Van der Voort nog te sterk voor Nathan Aspinall, de nummer negen van de wereld.

Ook Dirk van Duijvenbode (tegen Gerwyn Price) komt zaterdag nog in actie in AFAS Live. De tweede ronde wordt afgesloten met de wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Maik Kuivenhoven.

De World Series of Darts Finals zijn vrijdag begonnen en duren tot en met zondag. Van Gerwen won vier van de zes voorgaande edities.