Michael van Gerwen heeft zaterdag ten koste van Maik Kuivenhoven de kwartfinales van de World Series of Darts Finals in Amsterdam bereikt: 6-4. Niels Zonneveld stuntte tegen Gary Anderson, terwijl Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode werden uitgeschakeld.

De 32-jarige Van Gerwen speelde tegen Kuivenhoven zeker niet zijn beste wedstrijd uit zijn loopbaan. Zo'n tweeduizend toeschouwers in AFAS Live zagen 'Mighty Mike' al snel op een 5-2-voorsprong komen, maar Van Gerwen slaagde er niet in om de wedstrijd af te maken.

Kuivenhoven kwam terug tot 5-4 en kreeg liefst vijf pijlen om op gelijke hoogte te komen en een beslissende leg af te dwingen. De nummer 58 van de wereld miste echter twee pijlen op dubbel vijf en slaagde er in de beurt daarna ook niet in om dubbel twee uit te gooien. Van Gerwen sloeg vervolgens wel toe met een finish van 25 en plaatste zich zo voor de kwartfinales.

Bij die laatste acht neemt Van Gerwen, die het toernooi vrijdag begon met een zege op John Henderson, het zondag op tegen Mervyn King. De 55-jarige Engelsman versloeg de Let Madars Razma met 6-0.

Niels Zonneveld was verrassend te sterk voor Gary Anderson. Niels Zonneveld was verrassend te sterk voor Gary Anderson. Foto: Getty Images

Zonneveld zorgt opnieuw voor stunt

Eerder op de avond zorgde Zonneveld opnieuw voor een stunt door Anderson te verslaan: 6-4. Vrijdag was de 23-jarige Nederlander al verrassend te sterk voor Dave Chisnall.

Zonneveld, die een gemiddelde van 96,97 per drie pijlen liet noteren, brak Anderson bij een stand van 2-1, maar werd daarna direct teruggebroken. Bij een stand van 4-4 plaatste Zonneveld opnieuw een break, waarna hij de partij naar zich toetrok.

In de kwartfinales neemt Zonneveld het zondag op tegen Krzysztof Ratajski. De Pool was met 6-1 te sterk voor Fallon Sherrock.

Van der Voort werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Jonny Clayton. Van der Voort werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Jonny Clayton. Foto: ANP

Van der Voort en Van Duijvenbode stranden in tweede ronde

Van der Voort werd in de tweede ronde kansloos uitgeschakeld. De nummer dertig van de PDC Order of Merit ging met 6-1 onderuit tegen Jonny Clayton. Vrijdag was Van der Voort nog te sterk voor Nathan Aspinall, de nummer negen van de wereld.

Van Duijvenbode slaagde er niet in om te verrassen tegen Gerwyn Price. 'Aubergenius' verloor met 6-2 van de regerend wereldkampioen.

De World Series of Darts Finals zijn vrijdag begonnen en duren tot en met zondag. Van Gerwen won vier van de zes voorgaande edities.