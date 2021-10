Botic van de Zandschulp is er zaterdag niet in geslaagd om de finale van het ATP-toernooi in Sint-Petersburg te bereiken. De Nederlander verloor in de halve eindstrijd in twee sets van Marin Cilic: 6-3 en 6-3.

De 26-jarige Van de Zandschulp, die vrijdag titelverdediger Andrey Rublev nog had uitgeschakeld, had het de hele wedstrijd lastig tegen Cilic. De Veenendaler werd bij een 3-2-achterstand in de eerste set gebroken en was niet meer bij machte om terug te komen.

Na afloop van de openingsset nam Van de Zandschulp een medische time-out. Nadat de wedstrijd was hervat, verzilverde Cilic bij een 2-1-voorsprong een break, waarna hij de wedstrijd naar zich toetrok. De partij duurde niet langer dan zeventig minuten.

Van de Zandschulp voegde zich nooit eerder bij de laatste vier van een ATP-toernooi. Hij bereikte in januari wel de kwartfinales in Melbourne. In Sint-Petersburg plaatste de kopman van het Nederlandse tennis zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi, waarna hij al afrekende met Yoshihito Nishioka en Sebastian Korda.

Van de Zandschulp, die het jaar begon als nummer 156 van de wereld en nu in de top zeventig staat, zorgde onlangs voor een daverende verrassing door als qualifier de kwartfinales van de US Open te bereiken. De latere winnaar Daniil Medvedev was hem uiteindelijk in vier sets de baas.

De 33-jarige Cilic speelt zondag bij het indoortoernooi in Rusland in de finale tegen Taylor Fritz. De 24-jarige Amerikaan rekende eerder op de dag af met Jan-Lennard Struff uit Duitsland: 5-7, 6-1 en 6-3.