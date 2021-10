Dafne Schippers heeft onlangs afscheid genomen van coach Bart Bennema. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, die op de Olympische Spelen in Tokio naast een finaleplaats greep, traint ook niet meer op Papendal. Dat bevestigt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie zaterdag na berichtgeving van het AD.

Het is niet duidelijk waarom Schippers breekt met Bennema, met wie ze verdeeld over twee periodes elf jaar werkte. Roskam laat alleen weten dat de Utrechtse later op de dag met een verklaring over haar besluit komt.

De 29-jarige Schippers stelde afgelopen zomer zwaar teleur op de Olympische Spelen door zich niet te kwalificeren voor de finale van de 200 meter. Op die afstand werd ze in 2015 en 2017 nog wereldkampioen. Mede door haar kwetsbare rug heeft ze die successen niet kunnen herhalen.

Ook de 4x100 meter estafette eindigde in mineur voor Schippers. De sprintster ging in de fout bij de eerste wissel met Nadine Visser. Ze startte te vroeg en kon daardoor het stokje van Visser niet meer overnemen.

Schippers kondigde na de 200 meter in Tokio aan dat ze een pauze zou inlassen om alles op een rijtje te zetten. "Er moet iets veranderen waardoor het leuk blijft en waardoor mijn lijf weer nieuwe prikkels krijgt. Daar heb ik tijd voor nodig. Als dat drie maanden zijn, dan is dat maar zo. Ik kan niet blijven aanmodderen."

Schippers brak door onder Bennema

Schippers kwam in 2008 op zestienjarige leeftijd in de trainingsgroep van Bennema terecht en onder leiding van de atletiekcoach groeide ze uit tot een wereldtopper op de zevenkamp en later de sprintnummers. In 2013 greep ze brons op de zevenkamp bij de WK atletiek in Moskou.

Twee jaar later besloot Schippers zich toe te leggen op de sprintnummers en dat legde haar bepaald geen windeieren. Onder leiding van Bennema werd ze in Peking wereldkampioen op de 200 meter. Het was de eerste Nederlandse wereldtitel op het sprintnummer. Ook pakte ze in de Chinese hoofdstad zilver op de 100 meter. In 2016 won ze olympisch zilver op de 200 meter bij de Spelen van Rio de Janeiro.

Na het olympische toernooi ruilde Schippers Bennema in voor Rana Reider. Onder de Amerikaan prolongeerde de Utrechtse in 2017 haar wereldtitel op de 200 meter, maar daarna raakte de klad in haar prestaties. Mede door de zware krachttrainingen van Reider kampte Schippers vaak met rugklachten.

Eind 2018 kwam er een einde aan de samenwerking tussen Schippers en Reider omdat de Amerikaan vanwege familieomstandigheden wilde terugkeren naar de Verenigde Staten. Daarop keerde Schippers terug bij Bennema, maar dat heeft haar niet het gewenste resultaat opgeleverd.