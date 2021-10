De Nederlandse volleyballers hebben de A-status van NOC*NSF heroverd. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza wordt door de sportkoepel beloond voor de verdienstelijke resultaten van de laatste jaren.

Door de verkregen status van NOC*NSF maakt de volleybalploeg nu officieel deel uit van het focusprogramma tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Daardoor zal de selectie de komende jaren voldoende (financiële) middelen krijgen van NOC*NSF.

De volleyballers worden beloond voor hun opmars. Ze werden achtste op het WK 2018 en eindigden dit jaar als vijfde op het EK. De ploeg van Piazza is bovendien al verzekerd van deelname aan de Nations League, het WK 2022 en het EK 2023.

"De benoeming tot focusprogramma is een belangrijke waardering voor het team en de staf", zegt technisch directeur Joop Alberda vrijdag in een verklaring van de volleybalbond. "Met de ondersteuning van NOC*NSF kunnen we de faciliteiten voor de groep de komende jaren verbeteren."

De volleybalbond maakt ook bekend dat de contracten van alle stafleden zijn verlengd tot en met het WK 2022 in Rusland, met een optie tot de Spelen van 2024. De verbintenis van bondscoach Piazza werd in juni al opengebroken.

De volleybalsters behoren sinds 2015 tot de wereldtop en genieten al jaren de A-status van NOC*NSF. De vrouwen plaatsten zich niet voor de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio.