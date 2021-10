Topzeilster Marit Bouwmeester (33) is in verwachting van haar eerste kind. De Friezin, goed voor drie olympische medailles, mist daardoor volgende maand de WK in Oman.

Bouwmeester plaatste donderdag een foto op Instagram met babykleertjes, speelgoed en een echofoto. De baby wordt in mei verwacht. "Diederick en ik zijn superblij en dankbaar. Als alles goed mag blijven gaan is de timing perfect voor mijn road to de Olympische Spelen van Parijs", laat Bouwmeester weten.

Tijdens haar zwangerschap hoeft Bouwmeester geen kwalificatiewedstrijden te missen voor de Spelen van 2024 in de Franse hoofdstad.

Bouwmeester behaalde in de klasse Laser Radial olympisch zilver bij de Spelen van Londen in 2012. De meervoudig wereldkampioene veroverde de olympische titel bij Rio de Janeiro in 2016 en moest afgelopen zomer in Tokio genoegen nemen met brons.

Het Instagram-bericht waarop Bouwmeester haar zwangerschap bekendmaakt. Foto: Instagram/@maritbouwmeester

Bouwmeester wil in Parijs voor goud gaan

Door een elleboogblessure was haar voorbereiding op de Spelen in Japan verre van optimaal. Bouwmeester kon maandenlang niet in actie komen. Desondanks was ze niet tevreden met brons.

Bouwmeester zei meteen al in Parijs weer voor goud te gaan. "Maar ik moet de komende weken eerst echt afstand nemen van het zeilen. Ik ga lekker op vakantie, want ik moet me opnieuw opladen om voor wat nieuws te kunnen knokken", zei ze in Tokio.