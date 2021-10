De Zuid-Afrikaanse cricketer Quinton de Kock gaat voorafgaand aan de wedstrijden van zijn land op het WK Twenty20 in Abu Dhabi toch knielen als steunbetuiging aan de Black Lives Matter-beweging. Dat weigerde hij eerder in het toernooi te doen.

De stellingname van de voormalige captain kwam hem op stevige kritiek van de Zuid-Afrikaanse bond te staan. De bond eist dat alle spelers voor de wedstrijden knielen om zo gezamenlijk een statement tegen racisme te maken.

"Ik begrijp het belang hiervan en ik begrijp ook dat wij als spelers de verantwoordelijkheid hebben om een voorbeeld te stellen", schrijft de 28-jarige De Kock in een verklaring, waarin hij zijn verontschuldigingen aanbiedt aan zijn teamgenoten en de Zuid-Afrikaanse cricketfans.

"Als ik door te knielen ervoor kan zorgen dat mensen onderwezen worden en dat de levens van anderen hierdoor beter worden, dan doe ik dat graag. Ik heb op geen enkele manier iemand willen beledigen. Ik heb enorme spijt van de pijn, verwarring en boosheid die ik heb veroorzaakt."

De Kock trok zich eerder deze week terug voor het WK-duel met Brits-West-Indië. Kort daarvoor had de Zuid-Afrikaanse bond naar buiten gebracht dat alle spelers moeten knielen. Bij voorgaande wedstrijden was van een collectieve actie geen sprake. Sommige spelers knielden, anderen bleven staan en staken een gebalde vuist omhoog. Enkele cricketers, onder wie De Kock, deden niets.

In een verklaring zegt de cricketer dat hij zelf uit een gemixt gezin komt. "Mijn halfzussen zijn gekleurd, mijn stiefmoeder is zwart. Voor mij doen de levens van zwarte mensen er al toe sinds ik ben geboren. Niet alleen omdat er een internationale beweging is gekomen."