Het hoofd van het Oekraïense antidopingagentschap NADC, Ivan Kurlischuk, is woensdag opgestapt naar aanleiding van de beschuldigingen van het WADA. Oekraïne wordt er door het mondiale antidopingagentschap van beschuldigd te hebben gesjoemeld met dopingmonsters.

"NADC heeft de internationale testnorm geschonden. Woensdag hebben de directeur van NADC en zijn plaatsvervanger Yaroslav Kruchek ontslag genomen", zei Vadym Guttsait , de minister van Sport. "Het ministerie neemt een duidelijk standpunt in in de strijd tegen doping en staat niet toe dat iemand de antidopingregels overtreedt."

Maandag zei WADA "overtuigend bewijs" te hebben dat Oekraïne heeft gesjoemeld met dopingmonsters. Zo zouden monsters die tijdens wedstrijden zijn verzameld, zijn aangemerkt als monsters buiten wedstrijden om. Buiten wedstrijden om zijn er minder stoffen verboden dan tijdens competitie.

Tevens zou het Oekraïense antidopingagentschap NADC atleten vooraf geïnformeerd hebben over dopingtests, hetgeen ook verboden is. Dat valt te lezen in het onderzoek 'Operatie Hercules'.

Volgens WADA heeft 'Operatie Hercules' "serieuze vragen doen rijzen over de integriteit van de testpraktijken van NADC en de bekwaamheid van sommige medewerkers". Bovendien heeft het Oekraïense antidopingagentschap volgens het WADA te maken met "organisatorische tekortkomingen".