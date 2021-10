Jeffrey Herlings heeft woensdag nipt de leiding in het MXGP-kampioenschap behouden. De 27-jarige Nederlander eindigde in de tweede manche bij de Grand Prix van Pietramurata als vierde nadat hij in de eerste manche nog was uitgevallen.

Herlings was in de eerste manche kort na de start betrokken bij een valpartij en viel uit. Zijn naaste concurrenten voor de wereldtitel maakten geen fout. Romain Febvre won de heat en passeerde daarmee Herlings. Tim Gajser liep met een tweede plek eveneens in op Herlings.

Een paar uur later herstelde Herlings zich. De KTM-kopman lag na een goede start zesde en gaandeweg de race wist hij zich op te werken naar de vierde plek. Herlings wist onder meer titelconcurrent Febvre achter zich te houden en stak even later ook landgenoot Glenn Coldenhoff voorbij, die uiteindelijk als zesde eindigde.

Thuisrijder Antonio Cairoli was de hele middag ongenaakbaar en schreef zowel de tweede manche als de Grand Prix op zijn naam. In de WK-stand heeft Herlings (573 punten) een voorsprong van één punt op Febvre en drie punten op Gajser.

Het MXGP-seizoen wordt zondag vervolgd met de Grand Prix van Garda, die eveneens op het circuit in Pietramurata wordt afgewerkt. Er zijn nog drie Grands Prix te gaan in het MXGP-kampioenschap.