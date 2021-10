Het olympisch comité van Rusland gaat ervan uit dat jonge ongevaccineerde Russische sporters die deelnemen aan de Olympische Winterspelen van Peking niet in quarantaine hoeven.

Voor ongevaccineerde atleten, begeleiders en officials die naar China afreizen, wacht een afzondering van drie weken op basis van de strenge coronaregels. In Rusland is het vaccin alleen voor volwassenen goedgekeurd, maar de olympische ploeg telt zeker enkele sporters die nog geen achttien zijn.

"Zolang onze gezondheidsminister de vaccinatie van jongeren niet toestaat, kunnen onze jonge atleten ook niet worden ingeënt", zei Stanislav Pozdnyakov, de voorzitter van het Russische olympisch comité. "Maar uit de richtlijnen voor de Winterspelen blijkt dat het dan per individueel geval wordt bekeken."

Pozdnyakov voegde eraan toe de indruk te hebben dat de olympische bazen begrip hebben voor de situatie en de jonge sporters niet zullen dwingen in quarantaine te gaan. "Iedere sportkenner weet dat zo'n periode deelname aan de Spelen vrijwel onmogelijk maakt. We zijn er daarom ook van overtuigd dat volwassen sporters uit ons team die nog niet ingeënt zijn zich alsnog zullen laten vaccineren."

Het Russisch olympisch comité rekent erop ruim tweehonderd sporters af te vaardigen. Die komen vanwege een dopingstraf niet uit namens Rusland en zullen bij winst ook niet worden geëerd met het volkslied van hun land.

Het duurt nog honderd dagen voor de Olympische Winterspelen van start gaan. Foto: Reuters

'Voorkomen van besmettingen wordt belangrijkste opdracht'

Eerder op woensdag was er een persbijeenkomst van het organisatiecomité van de Winterspelen, die over precies honderd dagen van start gaan. Peking beschouwt het voorkomen van coronabesmettingen als de belangrijkste opdracht.

"De pandemie bedwingen is onze grootste uitdaging. Met onze strikte regels denken wij de risico's en invloed van het coronavirus te kunnen beperken", zei vicevoorzitter Zhang Jiandong van het organisatiecomité.

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen in China relatief klein is - Peking registreerde woensdag slechts drie positieve gevallen - heeft de regering van het land drastische maatregelen doorgevoerd om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo is miljoenen mensen opgedragen thuis te blijven, wordt in het hele land massaal getest en is er amper lucht- en treinverkeer.

"Als we er niet in slagen de Winterspelen veilig te laten verlopen, dan heeft de organisatie gefaald", aldus Zhang, die ook liet weten dat alle voorbereidingen op schema liggen en dat de olympische accommodaties gereed zijn. De Winterspelen duren van 4 tot en met 20 februari.