Charlie Morton van Atlanta Braves heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) zijn been gebroken in de eerste wedstrijd van de World Series tegen Houston Astros. De pitcher speelde door, maar haakte later alsnog af.

Het lijkt erop dat de 37-jarige Morton zijn beenblessure al opliep in de tweede inning, toen een bal van slagman Yuli Gurriel op zijn enkel belandde. Opmerkelijk genoeg besloot de Amerikaan aanvankelijk in het veld te blijven staan en gooide hij nog twee slagmensen van de Astros uit.

In de derde inning werd Morton toch te veel geteisterd door de pijn in zijn been. Hij strompelde van het veld af en werd vervangen door A.J. Minter. Na een uitgebreide scan bleek dat Morton het onderste uiteinde van zijn kuitbeen heeft gebroken.

"Toen de tweede inning voorbij was, vroeg ik hoe het met hem was", blikte catcher Travis d'Arnaud terug. "Hij zei alleen dat de bal hem goed had geraakt en daarnaast wandelde hij een beetje apart. Ik wist niet dat er iets gebroken was. Dat hij met een gebroken been nog mensen uitgooide, is bizar."

Manager Brian Snitker van de Braves benadrukte dat Morton, die deze World Series logischerwijs niet meer in actie kan komen, zelf dolgraag door wilde spelen. "Dat is Charlie. Hij wil gewoon op dit podium uitkomen. Ik vind dit heel erg voor hem, want hij is een geweldig persoon."

Atlanta Braves wist het openingsduel met Houston Astros in de World Series wel met 6-2 te winnen. De tweede wedstrijd in de best-of-sevenserie is woensdag en wordt opnieuw in Houston gespeeld.