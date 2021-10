Wereldkampioen Magnus Carlsen en de Nederlanders Anish Giri en Jorden van Foreest doen begin volgend jaar opnieuw mee aan Tata Steel Chess. Van Foreest verdedigt zijn titel in Wijk aan Zee.

Toernooidirecteur Jeroen van den Berg presenteerde dinsdag een veld van dertien deelnemers. Met Carlsen en de Amerikaan Fabiano Caruana doen de nummers één en twee van de wereldranglijst mee.

Giri staat op de zevende plaats. De 27-jarige Nederlander deed in de voorbije jaren vaak mee om de eindzege in Wijk aan Zee, maar het lukte hem steeds niet om het toernooi te winnen.

De 22-jarige Van Foreest slaagde daar begin dit jaar wél in. Hij klopte Giri verrassend in de finale en werd de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi sinds Jan Timman in 1985.

De 84e editie van Tata Steel Chess vindt plaats van 14 tot en met 30 januari 2022.