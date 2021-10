Chicago Bulls heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) de vierde overwinning op rij geboekt in de NBA. De club versloeg Toronto Raptors in Canada met 108-111 en beleeft de beste seizoensstart in 25 jaar.

De laatste keer dat de Bulls zo sterk begonnen was in het NBA-seizoen 1996/1997, toen de ploeg onder aanvoering van Michael Jordan uiteindelijk de titel prolongeerde.

DeMar DeRozan, die in 2019 kampioen werd met de Raptors, maakte de meeste punten voor de Bulls: 26. Hij wilde nog geen conclusies verbinden aan de goede start. "We moeten door. Er komen nog heel veel wedstrijden aan, we kopen hier niets voor", zei hij.

Regerend kampioen Milwaukee Bucks is ook goed aan het seizoen begonnen. Tegen Indiana Pacers werd de derde seizoenszege geboekt: 119-109. Giannis Antetokounmpo maakte dertig punten. De Bucks verloren dit seizoen alleen van Miami Heat (95-137).

Jayson Tatum leidde Boston Celtics met 41 punten naar een overwinning op Charlotte Hornets: 140-129. De 23-jarige Amerikaan maakte onder meer zes driepunters en hij benutte al zijn vrije worpen.

Het NBA-seizoen werd voorafgegaan door een felle discussie over vaccinaties. Brooklyn Nets besliste zelfs vedette Kyrie Irving niet in actie te laten komen omdat de zevenvoudig All-Star weigert zich te laten inenten.