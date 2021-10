Skeletonster Kimberley Bos is maandag tijdens olympische testwedstrijden op het Yanqing National Sliding Center in Peking op de tiende plaats geëindigd.

De Edese kwam na twee manches op de nieuwe baan uit op een tijd van twee minuten en acht seconden. Daarmee was ze bijna twee seconden langzamer dan de Duitse Tina Hermann. De viervoudig wereldkampioene zegevierde met een totaaltijd van 2.06,15.

Bos eindigde tijdens haar olympisch debuut bij de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang als achtste. In de komende maanden moet ze zich zien te kwalificeren voor de Olympische Spelen die begin volgend jaar in Peking worden gehouden.

"Ik hoop snel die twee topachtnoteringen te halen, maar alle wereldbekerwedstrijden zijn belangrijk. De ranglijst bepaalt ook de startpositie op de Spelen", benadrukt Bos.

"En hoe vroeger je in de eerste run kan starten, hoe gunstiger dat is. Ik ga zeker niet achterover leunen als ik de kwalificatie op zak heb."

De 28-jarige Bos eindigde vorig seizoen op de derde plek in het eindklassement van de wereldbeker. De Nederlandse eindigde bij het WK in het Duitse Altenberg op de elfde plaats.