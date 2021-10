Estavana Polman is maandag opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het WK van december in Spanje. De sterspeler is nog herstellende van een knieblessure.

Bondscoach Monique Tijsterman maakte maandag een voorselectie van 34 speelsters bekend. Daarop staan alle bekende namen, waaronder die van Polman.

De beste speler van het WK in 2019, toen Nederland in Japan de wereldtitel pakte, liep in mei een zware knieblessure op. Polman was pas net hersteld van een gescheurde kruisband.

Door de nieuwe blessure miste de speelster van het Deense Esbjerg de Olympische Spelen, waar Oranje teleurstellend in de kwartfinales werd uitgeschakeld.

Begin deze maand liet Polman nog weten dat ze achter op schema lag in haar revalidatie. "Ik had gehoopt verder te zijn in mijn herstel. Maar ik ga er alles aan doen om op tijd fit te zijn voor het WK."

Bondscoach Monique Tijsterman moet de selectie terugbrengen tot achttien vrouwen. Foto: ANP

Abbingh keert weer terug in voorselectie

Oranje moet het op het WK stellen zonder Yvette Broch, die zich niet meer beschikbaar stelt voor de nationale ploeg. Nycke Groot beëindigde na de Spelen haar loopbaan en is evenmin van de partij.

Loïs Abbingh, die net als Polman, Broch en Groot een van de sterkhouders was bij Oranje op het gewonnen WK in 2019, maakt wel weer deel uit van de voorselectie. Ze ontbrak eerder deze maand nog bij enkele EK kwalificatieduels van Oranje.

De voorselectie van Tijsterman bereidt zich eind november met een toernooi in Noorwegen voor op het WK. Daarna wordt de groep teruggebracht tot 21 vrouwen. Uiteindelijk mogen er achttien speelsters naar Spanje, de drie laatste afvallers blijven stand-by.

Oranje speelt in de eerste groepsfase op het WK tegen achtereenvolgens Puerto Rico (3 december), Oezbekistan (5 december) en Zweden (7 december).