De coronamaatregelen tijdens de Olympische Spelen in Peking zijn in grote lijnen hetzelfde als die voor de Spelen van afgelopen zomer in Tokio. Dat blijkt uit de zogeheten playbooks die maandag zijn gepubliceerd door het internationaal olympisch comité (IOC).

Opvallend is dat het IOC, in samenspraak met de Chinese overheid, nu een stuk duidelijker heeft opgeschreven wat wintersporters die tijdens de Spelen positief testen op het coronavirus kunnen verwachten als ze naar een quarantainehotel moeten.

In Tokio was daar veel om te doen. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF klaagde over het gebrek aan duidelijkheid over de regels in het quarantainehotel nadat enkele Nederlandse sporters en coaches positief waren getest op het coronavirus.

De atleten zaten opgesloten in hun kamer, kregen geen buitenlucht en mochten geen bezoek ontvangen. Na inmenging van de Nederlandse ambassadeur in Japan en het IOC werden de regels in het quarantainehotel iets versoepeld.

In Peking mogen positief geteste sporters in ieder geval bezoek krijgen van begeleiders en er is ook mentale hulpverlening aanwezig. Ze krijgen drie keer per dag te eten en mogen niet naar buiten. De Chinese overheid bepaalt hoelang een positief geteste deelnemer aan de Spelen in quarantaine moet blijven.

Sporters moeten minimaal 2 meter afstand houden

China verplicht de deelnemers aan de Winterspelen min of meer gevaccineerd te zijn tegen COVID-19. Wie ongevaccineerd naar Peking komt, moet bij aankomst drie weken in quarantaine. In de playbooks staat dat een quarantaineperiode niet nodig is als een deelnemer minimaal twee weken voor vertrek volledig gevaccineerd is.

Sporters moeten in Peking minimaal 2 meter afstand houden van anderen. Ze mogen hun mondkapje alleen afzetten bij trainingen en wedstrijden en als ze slapen, eten, drinken of alleen zijn.

Alle deelnemers aan de Spelen moeten in Peking in een 'bubbel' blijven. Dat betekent dat ze louter olympische locaties mogen bezoeken en alleen gebruik mogen maken van het olympische vervoer.