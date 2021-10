Een paar schoenen van basketballegende Michael Jordan is sinds zondag het duurste paar sneakers aller tijden. Bij een veiling in Las Vegas werd er 1,47 miljoen dollar (1,26 miljoen euro) voor geboden.

Daarmee gaat het volgens veilinghuis Sotheby's om de duurste sneakers ooit. Een paar schoenen van rapper Kanye West werd ooit voor 1,55 miljoen euro verkocht en blijft het duurste schoeisel ooit.

De geveilde sneakers, Air Ships van Nike, droeg Jordan in zijn debuutseizoen 1984 bij Chicago Bulls. Jordan wordt beschouwd als een van de beste basketballers aller tijden. Hij leidde de Bulls in de jaren negentig naar zes kampioenschappen in de NBA.

De nieuwe eigenaar van de schoenen is Nick Fiorella, een verzamelaar van waardevolle sportattributen.

De populariteit van Jordan is onlangs verder gegroeid door de Netflix-serie The Last Dance over zijn carrière. Een paar sneakers van Jordan uit 1985 werd onlangs voor 530.000 euro geveild en was tot afgelopen zondag het duurste paar sneakers ooit.