Beitske Visser heeft zondag haar plek voor volgend seizoen in de W Series veiliggesteld. In het laatste raceweekend van het seizoen eindigde ze nog net in de top acht van de eindrangschikking.

De eerste acht op de eindrangschikking plaatsen zich automatisch voor volgend jaar. Visser dankte die eindklassering vooral aan haar vijfde plek in de laatste race in het Texaanse Austin, op het Circuit of The Americas waar ook de Formule 1 dit weekend is neergestreken.

De Friezin kende geen heel gelukkig seizoen, met onder meer een zware crash in Spa-Francorchamps in augustus. Daar hield ze wonderwel geen serieus letsel aan over.

Ze eindigt het seizoen op 38 punten, op ruime achterstand van kampioen Jamie Chadwick, die ook in 2019 de titel pakte.

De 26-jarige Visser eindigde destijds als tweede, in het eerste jaar dat de raceklasse voor vrouwen bestond. Afgelopen jaar werd het seizoen vanwege de coronapandemie geschrapt.