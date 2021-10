Jeffrey Herlings heeft zondag zijn achtste overwinning van dit MXGP-seizoen geboekt. De Brabander was de sterkste in de Grand Prix van Trentino en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap.

De 27-jarige Herlings won beide manches op het circuit in het Italiaanse Pietramurata. In de eerste omloop liet hij de Zwitser Jeremy Seewer en de Fransman Romain Febvre achter zich. Glenn Coldenhoff kwam als vijfde over de finish.

In de tweede manche eindigde Coldenhoff als tweede en zorgde hij daarmee voor een Nederlands een-tweetje. De Sloveen Tim Gajser passeerde als derde de finish.

In de einduitslag van de GP van Trentino werd Coldenhoff ook tweede achter Herlings, die de afgelopen weken eveneens triomfeerde in Frankrijk en Spanje. Gajser eindigde als derde in het dagklassement.

Dankzij zijn overwinning loopt Herlings in het kampioenschap verder uit op nummer twee Febvre: 555 om 531 punten. Titelverdediger Gajser bezet met 528 punten de derde plek en Coldenhoff staat met 340 punten achtste.

De GP van Trentino was de eerste van een afsluitende serie van vijf races op Italiaanse bodem. Komende week komen de motorcrossers nog twee keer in actie in Pietramurata. Woensdag staat de GP van Pietramurata op het programma en vier dagen later de GP van Garda. In november sluiten de motorcrossers het seizoen af met twee GP's in Mantua.