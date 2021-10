Fabio Quartararo heeft zondag de wereldtitel in de MotoGP veroverd. De Fransman eindigde als vierde in de Grand Prix van Emilia-Romagna en kan niet meer voorbijgestreefd worden in het klassement.

Er staan nog twee races op het programma in de koningsklasse van de motorsport, maar de 22-jarige Quartararo is in punten niet meer te achterhalen door zijn laatst overgebleven concurrent Francesco Bagnaia.

Het zag er in de race op het circuit van Misano niet naar uit dat de beslissing al zou vallen. Bagnaia reed ronden lang soeverein aan de leiding in de race en leek zelf in punten weer wat in te lopen op Quartararo.

Op vijf ronden voor het einde maakte de Italiaan een stuurfoutje en ging hij hard onderuit op zijn Ducati. Hij kon de race niet vervolgen, verdiende geen punten en schonk zodoende de wereldtitel aan de Fransman.

De zege in de Grand Prix van Emilia Romagna ging naar zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez. De Spanjaard reed keurig in het wiel van Bagnaia en kon probleemloos naar de overwinning rijden na het uitvallen van de Italiaan.

Quartararo eerste Franse wereldkampioen in MotoGP

Quartararo veroverde zijn eerste titel in de MotoGP en is de eerste Franse wereldkampioen in de koningsklasse. Hij promoveerde aan het einde van vorig seizoen naar het fabrieksteam van Yamaha en nam de plek in van racelegende Valentino Rossi, die afdaalde naar het satellietteam van het Japanse motormerk.

Quartararo toonde zich een waardig opvolger. Hij won dit seizoen vijf Grands Prix, waaronder eind juni de TT van Assen, en was verreweg de constantste coureur.

Bagnaia kwam pas in de tweede helft van het seizoen oprukken. De 24-jarige 'Pecco' veroverde de laatste vier races poleposition en won er twee. Hij leek het Quartararo in de laatste races nog moeilijk te kunnen maken, maar de onfortuinlijke val in Misano maakte een einde aan die aspiraties. De coureurs rijden dit jaar nog de Grand van de Algarve in Portugal en de Grand van Valencia.

Bo Bendsneyder scoorde weer een aantal punten in de Moto2. De Rotterdammer eindigde als twaalfde in de race, die werd gewonnen door de Brit Sam Lowes. De Australische klassementsleider Remy Gardner eindigde als zevende, maar behield wel de leiding in de WK-stand. Bendsneyder handhaafde zich op de vijftiende plaats.