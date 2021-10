Jamal Ben Saddik heeft zondag voor het eerst gereageerd op zijn nederlaag tegen Rico Verhoeven van een dag eerder. De Belgische Marokkaan, die met Verhoeven om de wereldtitel in het zwaargewicht streed, liet zich lovend over de Nederlander uit en hoopt dat de onenigheid tussen de twee nu verleden tijd is.

"Ik wil Rico bedanken voor de kans die ik kreeg om mee te doen aan een duel dat vast en zeker de geschiedenisboeken in gaat als wederom een geweldig gevecht in deze klasse. Je bent absoluut een krijger. Hopelijk kunnen we het kwade bloed dat er tussen ons zat, achter ons laten", schrijft Ben Saddik zondag op Instagram.

De twee zwaargewichten leefden niet bepaald op goede voet met elkaar door een spuugincident voor hun vorige gevecht in 2017 - Ben Saddik spuugde tijdens de staredown na een opmerking van Verhoeven - maar in de aanloop naar hun ontmoeting van zaterdagavond in het GelreDome was er louter respect voor elkaar.

Verhoeven zei zaterdagavond na zijn heroïsche overwinning bovendien dat Ben Saddik na het gevecht zijn excuses aanbood voor vier jaar geleden. "Die excuses heb ik met beide handen aangegrepen. We hebben onze rivaliteit in de ring achtergelaten, je hebt er niets aan om een hekel aan iemand te hebben."

'Ik ben heel dankbaar voor de lessen die ik heb geleerd'

De 31-jarige Ben Saddik, die onder de Marokkaanse vlag vecht, wist Verhoeven verrassend aan het wankelen te brengen. De titelverdediger werd in de beginfase van het spectaculaire duel hard geraakt en liep een zware oogwond op, maar mocht verder van de dokter en maakte dankzij zijn betere conditie het verschil.

De moegestreden Ben Saddik kon de ring in Arnhem desondanks met opgeheven hoofd verlaten. De Antwerpenaar, bij wie in de afgelopen jaren meerdere keren schildklierkanker is geconstateerd, kwam de afgelopen drie jaar niet in actie.

Hij kampte niet alleen met ziekte, maar ook met een depressie. Daarnaast zat hij anderhalve maand vast vanwege vermeende betrokkenheid bij de grootschalige Operatie Sky, waarin de politie de door criminelen gebruikte encryptiedienst Sky ECC heeft gekraakt.

"Het was een pittig jaar met zware momenten, maar niks in het leven komt vanzelf", zegt Ben Saddik. "Ik ben heel dankbaar voor de lessen die ik heb geleerd. Ik wil Allah bedanken, maar ook mijn familie, mijn vrienden, mijn nieuwe team en fans die me hebben gesteund tijdens alle ups en downs."