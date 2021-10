Bashir Abdi heeft zondag in een Europees record en een parcoursrecord de marathon van Rotterdam gewonnen. De Belg snelde in een sensationeel snelle tijd van 2:03.35 naar winst. Tweevoudig winnaar Marius Kipserem uit Kenia werd tweede in 2:04.11 en de Ethiopiër Dawit Wolde finishte als derde.

De 32-jarige Abdi was als grote favoriet gestart in Rotterdam, nadat hij op de Olympische Spelen in Tokio afgelopen zomer brons pakte. Hij maakte die favorietenrol meer dan waar door ver onder het Europese record te duiken.

Het Europese record op de marathon was sinds 2015 2:04,16 en stond op naam van de Turk Kaan Kigen Özbilen. De winnende tijd van Abdi ligt ook onder de 2.03.39, waarin de Ethiopiër Tamirat Tola vorige week de marathon van Amsterdam won. Zo is de Maasstad in bezit gekomen van de snelste marathon ooit gelopen op Nederlandse bodem. Het wereldrecord is 2:01.39 van de Keniaan Eliud Kipchoge.

Het parcoursrecord in Rotterdam was 2:04.11, gelopen door Kipserum in 2019. Dat was tot zondag ook de laatste editie van de marathon van Rotterdam, die in april 2020 werd afgelast door de coronapandemie en ook afgelopen voorjaar niet door kon gaan.

De in Somalië geboren Abdi, die op zesjarige leeftijd naar Europa vluchtte, gaat de boeken in als de eerste Europese winnaar van de marathon van Rotterdam sinds de Spanjaard Fabián Roncero in 1998. De laatste Belgische winnaar was Vincent Rousseau in 1994.

Kipserem al vroeg in de aanval

Zondag in Rotterdam lag het tempo vanaf het begin hoog en met Kipserem had Abdi een geduchte concurrent. De 33-jarige atleet, winnaar in 2016 en 2019, versnelde al na 25 kilometer. Wolde en de Keniaan Emmanuel Saina volgden even, maar bij een volgende tempoversnelling kwam de titelverdediger alleen aan kop te lopen.

Na 30 kilometer werd duidelijk dat Kipserem het in zijn eentje niet ging volhouden. Abdi sloot na 32,5 kilometer weer aan en ook Wolde keerde terug voorin. Het trio bleef enkele kilometers bij elkaar, maar op 6 kilometer van de meet trok Abdi door en loste hij Kipserem en Wolde.

Abdi nam vervolgens steeds verder afstand en wist in de laatste kilometers dat hij ging winnen én dat hij het parcoursrecord en het Europees record ging breken. Zo werd een bijzondere editie van de marathon van Rotterdam, die in 2022 gewoon weer in het voorjaar zal worden gelopen.