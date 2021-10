Met ruim 18.000 toeschouwers en meer dan 100.000 verkochte pay-per-views kon GLORY-voorzitter Pierre Andurand tevreden terugkijken op het evenement van zaterdag in GelreDome. Maar na de heroïsche zege van Rico Verhoeven op Jamal Ben Saddik ging de blik ook direct op de toekomst.

Op 19 februari staat het volgende GLORY-evenement gepland in het Arnhemse stadion. "Waarschijnlijk zal Verhoeven dan opnieuw in actie komen. We hopen ook Badr Hari én Alistair Overeem in de ring te zien, als ze niet geblesseerd zijn", kondigde Andurand aan.

"We gaan er echt een groot evenement van maken, met alle grote namen", zei de Franse voorzitter tegen NU.nl. "We willen dit evenement zoveel mogelijk impact geven."

Het evenement van zaterdag was het op één na grootste in de geschiedenis van GLORY. Alleen eind 2019, toen Verhoeven in GelreDome van Hari won, was het stadion met 32.000 toeschouwers beter gevuld dan de 18.000 van afgelopen weekend. Destijds waren er 3,5 miljoen tv-kijkers, tegenover de ruim 100.000 pay-per-views à 19,99 euro die zaterdag werden verkocht.

"Erg mooi dat we deze cijfers hebben kunnen halen", vond Andurand. "Dit evenement is winstgevend en dat hebben we nodig om te kunnen groeien. Alleen zo kunnen we in de toekomst meer evenementen organiseren en een mooi platform bieden aan vechters om hun carrière op te bouwen."

Gökhan Saki laat zich toejuichen door het uitzinnige publiek na zijn zege op James McSweeney. Gökhan Saki laat zich toejuichen door het uitzinnige publiek na zijn zege op James McSweeney. Foto: Pro Shots

Routinier Saki geraakt door sfeer in GelreDome

Ook de vechters zelf genoten van de sfeer in het stadion. Zoals voormalig K-1- en UFC-vechter Gökhan Saki, die na zeven jaar terugkeerde bij GLORY met een zege op James McSweeney. "Op een avond als deze zou ik willen dat ik weer 27 was, zodat ik hier nog jaren van kon genieten", zei de 38-jarige Schiedammer die uitkomt voor Turkije.

"Vroeger leefde deze sport al enorm in Nederland. Maar nu is het nog veel groter geworden, met alle media erbij en alles erop en eraan. Het was echt een prachtige avond. De manier waarop de show neer werd gezet was geweldig en het publiek heeft mij echt geraakt."

GLORY balanceerde op rand van faillissement in coronatijd

Om de lovende woorden van Andurand en Saki in het juiste perspectief te zetten: GLORY is aan het opkrabbelen na een heel moeilijke periode. De vechtsportorganisatie balanceerde in het coronatijdperk door geannuleerde evenementen op het randje van een faillissement.

Tijdens de pandemie lanceerde GLORY het pay-per-viewmodel, dat zeker in Nederland ongewoon is. Andurand vertelde niet zonder trots dat het grootste deel van de 100.000 verkochte livestreams zaterdag vanuit ons land kwamen. "Het is voor GLORY niet rendabel om de gevechten gratis op televisie uit te zenden. Als we op lange termijn duurzaam willen zijn, dan is pay-per-view de enige optie."

In het coronatijdperk organiseerde GLORY alleen nog maar evenementen in Nederland, altijd met Verhoeven of Hari als grote publiekstrekkers in het hoofdgevecht. Uiteindelijk wil de bond, die in 2022 het tienjarig bestaan viert, ook weer mondiaal groeien.

"In het beginperiode hebben we de fout gemaakt door overal gevechten te willen organiseren, van Japan tot de Verenigde Staten en allerlei landen in Europa", zei Andurand. Vaak moest GLORY geld toeleggen op die buitenlandse evenementen.

Voorlopig kiest GLORY als uitvalsbasis voor Nederland, oftewel "het Mekka van het kickboksen" zoals de bond het zelf noemt. "Hier zitten de meeste fans, dat heb ik deze dagen zelf kunnen ondervinden", vertelde de Franse eigenaar. "Iedereen in het hotel en ook de taxichauffeurs wisten me alles te vertellen over de vechters. De sport leeft hier gewoon enorm en de sfeer in het stadion was prachtig."