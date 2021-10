Letesenbet Gidey heeft zondag in Valencia het wereldrecord op de halve marathon verpulverd. De Ethiopische kwam na 21,1 kilometer uit op een tijd van 1 uur, 2 minuten en 52 seconden.

De 23-jarige Gidey haalde meer dan een minuut af van het oude record van 1.04.02, dat de Keniaanse Ruth Chepngetich in april van dit jaar in Istanboel liep.

Gidey liep in Valencia in vloeiende stijl en moordend tempo naar de nieuwe toptijd. Haar doorkomst op 10 kilometer was 29.45 minuten, een tijd die maar net boven het wereldrecord op de 10 kilometer lag.

Voor Gidey was het haar debuut op de halve marathon, die alleen op de weg wordt afgelegd. Ze is ook de houder van de wereldrecords op de baanafstanden 5.000 en 10.000 meter. Gidey maakt deel uit van het NN Running Team van de Nederlandse atletenmanager Jos Hermens.

Gidey liep in juni een wereldrecord op de 10.000 meter in het FBK-stadion van Hengelo. Ze zette 29.01,03 op de klok, twee dagen nadat Sifan Hassan tijdens de FBK Games in een lange solo het wereldrecord op 29.06,82 had gebracht.