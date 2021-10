Atlanta Braves heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de World Series bereikt. De Braves versloegen in de play-offs titelverdediger Los Angeles Dodgers en plaatsten zich voor het eerst in 22 jaar voor de finale van de Major League Baseball (MLB).

Het zesde onderlinge duel tussen Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers eindigde in een 4-2-overwinning voor de ploeg uit Atlanta, waarmee de best-of-sevenserie tot een einde kwam.

De 24-jarige Ozzie Albies, afkomstig van Curaçao, zorgde in de eerste inning voor het eerste punt van de Braves. Hij kon over de thuisplaat lopen na een een rake klap van slagman Austin Riley.

In de vierde inning kwamen de Dodgers langszij (1-1-1), maar de thuisploeg sloeg in de eigen slagbeurt van die inning hard terug met een homerun van Eddie Rosario. Hij nam Travis d'Arnaud en Ehire Adrianza mee over de thuisplaat: 4-1. In de zevende inning wisten de bezoekers uit Los Angeles nog een punt te maken: 4-2.

Atlanta Braves staat voor de zesde keer in de clubgeschiedenis in de World Series. De laatste keer was in 1999. De club won de World Series in 1995 voor het laatst.

Tegenstander in de komende finale van de MLB is Houston Astros, dat afrekende met Boston Red Sox en zich voor de derde keer in de afgelopen vijf jaar voor de World Series plaatste. Wedstrijd één is dinsdag in Houston.