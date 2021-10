Rico Verhoeven krijgt nog wel eens de kritiek dat hij een 'puntjespakker' is en te weinig spektakel brengt in de kickboksring. Maar zaterdag na zijn gedenkwaardige zege op Jamal Ben Saddik werd de vergelijking met filmster Rocky Balboa gemaakt.

Verhoeven verdedigde tien keer eerder met succes zijn wereldtitel. Maar de manier waarop hij in GelreDome met een hevig gezwollen oog van Ben Saddik won, werd direct zijn meest memorabele zege.

"Als ik eerlijk ben, dan kwam de jonge Rico weer naar boven vandaag", vertelde Verhoeven over de manier waarop hij door bleef knokken ondanks zijn achterstand en zijn verwondingen.

"Door de jaren heen heb ik een andere stijl ontwikkeld. Ik pak dan mijn punten en wacht tot er ergens een opening komt om toe te slaan."

169 Terugblik: 'Heroïsche zege goed voor reputatie Verhoeven'

'Rico leek wel op Rocky in de ring'

Maar die tactiek moest in het GelreDome overboord toen Verhoeven wankelde. Met enkele keiharde klappen leek de Belgische Marokkaan Ben Saddik de wereldkampioen te gaan onttronen. Maar Verhoeven knokte zich letterlijk terug in het duel en bezorgde zijn uitgeputte opponent in de vierde ronde een technische knock-out.

"Rico heeft er vast heel wat fans bij gekregen vandaag", zei GLORY-voorzitter Pierre Andurand. "Het was goed om te zien dat hij risico moest nemen, hij leek wel op Rocky in de ring."

"Hij heeft vandaag met zijn hart gevochten. Mensen hadden natuurlijk al veel respect voor hem, maar door deze zege met één oog nog veel meer", aldus de Fransman.

95 Verhoeven: 'Het doet wat met me dat de kinderen mijn gezicht zo zien'

Verhoeven emotioneel omdat kinderen toegetakeld gezicht zagen

Verhoeven zelf was zo kort na zijn heroïsche zege niet bezig met de vraag of hij door zijn andere manier van vechten populairder is geworden. "Dat interesseert me letterlijk niets, om eerlijk te zijn", antwoordde hij.

"Deze sport is mijn leven en ik ben hier om een mooi gevecht te leveren. Als de mensen ervan genoten hebben, en ik daar lijkt het wel op, dan vind ik dat heel erg fijn."

Het deed Verhoeven wel verdriet dat zijn kinderen hem hevig bloedend door de ring zagen zwalken. "Ze zijn nu oud genoeg om te kijken, dit was voor hen de tweede keer en dan zien ze me met zo'n oog. Dat doet me wel wat", zei de wereldkampioen met tranen in zijn ogen.

"Ik heb ze kort na het gevecht aan de telefoon gehad en dat was wel even moeilijk. Mijn kinderen zijn het allerbelangrijkste voor me. Ik doe dit ook voor hen, om ze een goed en fijn leven te geven. Ik kijk er nu al naar uit om de komende dagen met ze door te brengen, ook al heeft papa maar één oog."