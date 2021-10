Hoe zwaar hij ook werd toegetakeld, Rico Verhoeven bleef zaterdag knokken voor de zege. Na een memorabele comeback in de partij tegen Jamal Ben Saddik verdedigde de zwaargewicht voor de tiende keer met succes zijn wereldtitel.

"Er zijn twee opties", vertelde Verhoeven op de persconferentie na zijn gevecht in het GelreDome. "Of mijn tegenstander geeft op, of - en dat klinkt misschien heel heftig, maar zo voelt het voor mij - ik val dood neer. Want deze sport is waar ik voor gemaakt ben en ik doe dit tot het uiterste."

Verhoeven zat op die persconferentie met een hevig gezwollen oog, waardoor hij nauwelijks iets zag. Pas nadat een journalist uitgebreid naar hem had gezwaaid, wist hij wie de vraag had gesteld. Vanwege zijn ongelooflijke doorzettingsvermogen kreeg hij zelfs van de verslaggevers een ovationeel applaus.

Het scheelde weinig of de dokter had het titelgevecht moeten beëindigen vanwege Verhoevens gezwollen oog. Met een lampje scheen de arts in het oog en omdat de wereldkampioen het licht met zijn pupil kon volgen, mocht hij doorvechten.

"Net heeft de dokter er nog naar gekeken en ik ben oké", vertelde de 32-jarige Brabander. "Zo meteen ga ik nog naar het ziekenhuis om voor de zekerheid foto's te laten maken. Dan knal ik er wat pijnstillers in en ga ik weer door."

Verhoeven bedankt zijn mental coach

Ondanks de vele rake klappen die Verhoeven in de eerste en met name tweede ronde moest incasseren, bleef hij doorgaan. In de derde ronde nam hij met half zicht de regie over. In de vierde ronde kon de uitgeputte Ben Saddik niet verder en won Verhoeven op technische knock-out.

"Ik ben vaker neergegaan in mijn carrière, maar tot nu toe sta ik altijd weer op", zei Verhoeven, die sinds 2014 wereldkampioen is. "Ik sta altijd één keer vaker op dan mijn tegenstander, wat er ook gebeurt. Altijd."

Verhoeven bedankte zijn mental coach Alviar Lima. "Hij heeft me geleerd dat ik altijd moet blijven doorgaan. Mijn tegenstander kan blijven stoten en rammen, ik weet: op een gegeven moment wordt hij moe. En dat is wat er vandaag gebeurde."

"En natuurlijk had ik veel pijn, ik voel alles. Maar wij vechters kunnen die pijnprikkel mentaal een plek geven. We schakelen het uit en gaan gewoon door. En dan zien we wel waar het schip strandt."

Het schip strandde niet voor Verhoeven, die Saddik voor de tweede keer in zijn loopbaan versloeg. De kans is groot dat hij bij het evenement van GLORY op 19 februari weer in het GelreDome in actie komt.