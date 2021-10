Fallon Sherrock en Lisa Ashton hebben zaterdag een ticket bemachtigd voor het WK darts van december in Londen. Het is de derde keer dat er twee vrouwen meedoen aan de mondiale eindstrijd.

Met nog drie toernooien te gaan in de PDC Women's Series kunnen de 27-jarige Sherrock en de 51-jarige Ashton niet meer achterhaald worden in de strijd om de twee startbewijzen voor het WK.

Sherrock is er voor de tweede keer bij en schreef eind 2019 geschiedenis bij haar WK-debuut. Ze overleefde destijds zeer verrassend de eerste twee rondes. Chris Dobey versperde haar uiteindelijk de weg naar de laatste zestien.

De ervaren Ashton was er een jaar eerder al bij - ze verloor toen direct van Jan Dekker - en deed ook mee aan de vorige editie van het WK. Ook toen overleefde de Engelse de openingsronde niet.

Vorig jaar was naast Ashton ook haar landgenote Deta Hedman van de partij op het WK. Twee jaar daarvoor behoorde ze samen met de Russin Anastasia Dobromyslova tot de deelnemerslijst.

Het WK darts, waarop sinds vorig jaar twee tickets voor vrouwen zijn gereserveerd, begint op 15 december. Gerwyn Price won vorig jaar in de finale van Gary Anderson en is dus titelverdediger in Alexandra Palace.