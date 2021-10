Rico Verhoeven wankelde zaterdag in het titelgevecht met Jamal Ben Saddik. De 32-jarige kickbokser liep aan het begin van de de tweede ronde een flinke wond aan zijn linkeroog op, maar mocht door en verdedigde zijn wereldtitel bij GLORY uiteindelijk met succes.

"Dit was me toch een strijd", was de eerste reactie van Verhoeven na zijn zege op technische knock-out in de vierde ronde. "Ik maakte wat fouten in mijn verdediging, waardoor Jamal enkele goede stoten kon uitvoeren."

"Gelukkig vond ik mijn ritme en raakte hij vermoeid. Daardoor kon ik gaan doen wat ik het beste kan. In de eerste ronden was ik te afwachtend, maar daarna nam ik meer initiatief en dat werkte. Vanavond heb ik gewonnen door mijn vechtershart."

Verhoeven vreesde even dat de dokter een einde zou maken aan het gevecht vanwege de flink bloedende wond op zijn jukbeen. "Ik dacht: het gaat toch niet zo eindigen? Ik was blij dat de arts me door liet vechten. Ik zie momenteel niet veel, maar nog net genoeg."

Met zijn tweede overwinning op Ben Saddik blijft Verhoeven de zwaarste gewichtsklasse van GLORY domineren. De Nederlander werd in 2014 wereldkampioen en boekte zaterdag zijn vijftiende zege op rij. In tien van die gevechten stond zijn wereldtitel op het spel.

"Mijn volgende tegenstander? Dat moet GLORY maar bepalen", aldus Verhoeven. "Ik ga nu eerst wat rust pakken en dit gevecht analyseren, want daar kan ik veel van leren."