In 2017 ging het nog helemaal mis tijdens de staredown, toen Jamal Ben Saddik Rico Verhoeven in het gezicht spuugde. Vier jaar later hielden de kemphanen het wat respectvoller bij een handdruk. Verhoeven wil ook niet meer stilstaan bij het incident, al laat hij wel blijken nog een appeltje te schillen te hebben met zijn tegenstander.

114 Verhoeven: 'Het kost zoveel energie om boos op Ben Saddik te blijven'