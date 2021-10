Ben Saddik maakte er een echt gevecht van. De Marokkaanse Belg brengt Verhoeven in de eerste twee ronden zeer in de problemen en lijkt de overhand te hebben na de slag op het jukbeen van de Nederlander. Hij heeft echter niet het uithoudingsvermogen om dat vol te houden en gaat in de vierde ronde ten onder aan het geweld van de Nederlander, die vanaf de tweede ronde veel agressiever ging vechten.